[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¥Á¥×¥«¥·¤Î²¦Æ»¡ÖF-91W¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¹çÂÎ¤·¤¿»ê¹â¤Î¥Á¥×¥Ñ¥¯ÏÓ»þ·×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤ÎÌ¾¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1980Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¸åÀ¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤³¤Î²«¿§¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢º£¤ä¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢TIMEX¤äCASIO¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥³¥é¥Ü¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï³ÊÊÌ¤Î¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖF-91W¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥«¥·¥ª¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥Áー¥×¥«¥·¥ª¡Ê¥Á¥×¥«¥·¡Ë¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÄã²Á³Ê¤ò¶Ë¤á¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤Î¶ËÃ×¡£¤³¤Î¤â¤Ã¤È¤â¿È¶á¤Ê·æºî¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢È¯ÇäÆü¤Ë¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ÎÅþÃå¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¹õÃÏ¤Ë¥Í¥ª¥ó¥«¥éー¤Î¥´ー¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤ë
¡¡¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÎò»Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï²èÌÌ¤ÎÃæ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢¤½¤·¤ÆÏÓ»þ·×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÄÂç¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎºÇ¿·¾Ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¸Ø¤é¤·¤²¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖLicensed by Bandai Namco Entertainment Inc.¡×¤Î¥¿¥°
¡¡É®¼Ô¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¼ù»é¥Ð¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤À¡£²Á³Ê¤Ï7700±ß¡£¤³¤Î¡Ö°Â¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎF-91W¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÁÇ¤Ê¼ù»é¤Î¼Á´¶¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£
Í·³×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖWAKA WAKA¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¥¤¥¨¥íー¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Í¥ª¥ó¥«¥éー¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤¨¤ë
¡¡ºÙÉô¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥Ù¥ë¥È¤ÎÍ¾¤ê¤òÎ±¤á¤ëÍ·³×¤Ë¤Ï¡ÖWAKA WAKA¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤¬ÍÙ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬ÌÂÏ©¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Îµ¼²»¤À¡£±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥ï¥«¥ï¥«¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥ー¥é¤¬²Î¤Ã¤¿WÇÕ¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡¢¥²ー¥Þー¶¦ÄÌ¤Î¸À¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º¸¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢±¦¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎF-91W¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÌ¯¤¬¸÷¤ë
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëF-91W¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£1989Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢É®¼Ô¤â¿§°ã¤¤¤ä¸ÂÄêÈÇ¤ò´Þ¤á20¸Ä¶á¤¯¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖF-91W¤é¤·¤µ¡×¤ò´°Á´¤Ë°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢±Õ¾½¼þ°Ï¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÌÂÏ©¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Õ¾½²¼¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¡ÖALARM CHRONO¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢¤½¤·¤Æ²èÌÌ¤Î¶ù¤Ç¤Ï4ÂÎ¤Î¥´ー¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌ¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£Î¢³¸¤Ë¤Ï¥ìー¥¶ー¹ï°õ¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥í¥´¤ÈÌÂÏ©¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡É½ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇØÌÌ¡ÊÎ¢³¸¡Ë¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤â¸«»ö¤À¡£ÄÌ¾ï¤ÎF-91W¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼ÂÌ³Åª¤Ê¹ï°õ¤Î¤ß¤À¤¬¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥í¥´¤È¥Þ¥Ã¥×¤Î°ìÉô¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¹âµé»þ·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¿´¡×¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤Âå¤Ï¼å¤¤¡£
40Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤ÎÏÓ¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Ê¤¸¤à¡£¤³¤Î·Ú²÷¤µ¤¬´®¤é¤Ê¤¤
¡¡¼ÂºÝ¤ËÏÓ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î·Ú¤µ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£F-91W¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇö¤¯¡¢·Ú¤¤¤³¤È¤À¡£¸½Âå¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë´·¤ì¤¿ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤µ¤¨³Ð¤¨¤ë¡£
º¸¡§¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ê20g¡Ë¡¢±¦¡§Galaxy Watch Ultra¡Ê136g¡Ë¡£¤½¤Îº¹¤ÏÌó6.8ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë
¡¡É®¼Ô¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖGalaxy Watch Ultra¡×¡Ü¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ÈÂÎ½ÅÂ¬Äê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£Galaxy Watch Ultra¤¬½Å¤µ136g¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ï¤º¤«20g¡£¤Ê¤ó¤È6ÇÜ°Ê¾å¤Î½ÅÎÌº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¤³¤½¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¼¹É®ºî¶È¤òË¸¤²¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¡Ö¥é¥¤¥¿ー¥º¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
µðÂç¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢F-91W¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä
¡¡F-91W¤Ï¥¿¥Õ¤Ç²õ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤¬¡¢Í£°ì¤Î¼åÅÀ¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Ë¤¢¤ë¡£¥¦¥ì¥¿¥ó¼ù»éÀ½¤Î¥é¥Ðー¥Ù¥ë¥È¤ÏÏÓ¤Ê¤¸¤ß¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë²Ã¿åÊ¬²ò¤ä¡¢µÞ¤ÊÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÇËÃÇ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢ËÜÂÎ¤Ï¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ù¥ë¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÏNATO¥Ù¥ë¥È¤äËÜ³×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¥ë¥È¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ±äÌ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÍ·´Ä¤ò½ü¤¡¢¥Ù¥ë¥È¼«ÂÎ¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¹õ¤Î¼ù»éÀ½¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥ë¥È¸ò´¹¤È¤¤¤¦¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¡×¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·Ú²÷¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç»È¤¤ÅÝ¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤í¤¦¡£
¥Ù¥ë¥È¤ÎÀÚ¤ì¤¿F-91W¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¼«ºî¤Î¡Ö¥Ý¥â¥Éー¥í¥¿¥¤¥Þー¡×¡£°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¼¹É®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
¡¡¥Ù¥ë¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸å¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤¬¤¢¤ë¡£F-91W¤Ï¤½¤Î¿®ÍêÀ¤È°Â¤µ¤æ¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤¬µ¯ÇúÁõÃÖ¤Î¥¿¥¤¥Þー¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊªÁû¤ÊÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÅª¤Ê¥¸¥çー¥¯¡×¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¡¢Í§¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¡¢µ¯ÇúÁõÃÖ¤òÌÏ¤·¤¿¥Ý¥â¥Éー¥í¥¿¥¤¥Þー¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯ºÝ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥Þー¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤È¶¦¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡Ë¡£
²áµî¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÊA100¥Ùー¥¹¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¡£º£²ó¤ÎF-91W¥Ùー¥¹¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤ê¡Ö¥Á¥×¥«¥·º²¡×¤ò´¶¤¸¤ë
¡¡F-91W¤Ï37Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤Î´°À®·Á¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÏºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤Ê¤ª¸½Ìò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬¸òº¹¤·¡¢¥Á¥×¥«¥·¤Î»ý¤Ä¡Öµ¤·Ú¤µ¡×¤È¤¤¤¦Èþ³Ø¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢7700±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥«¥·¥ª¤ÎÎÉ¿´¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÄ¹¤¯½ë¤¤ÆüËÜ¤Î²Æ¡£¹âµé¤Ê¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î»þ·×¤ò´À¤Ç±ø¤¹¤Î¤òí´í°¤¦µ¨Àá¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë±Õ¾½²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥ー¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë²«¿§¤¤Èà¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î·öÁû¤µ¤¨¤â¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤³Ú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê F-91WPC-1AJR ¥«¥·¥ª·×»»µ¡ 7700±ß