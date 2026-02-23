お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまが２３日にアップされたコンビのＰｏｄｃａｓｔ番組「令和ロマンのご様子」に出演。「週刊文春」で報じられた、タレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際報道について言及した。相方の松井ケムリが「恋愛が取りざたされてましたよ。報道があったから。世の中お騒がせでしょ？今」と話題を振り「この間伊集院光さんにお会いした時に言われたのは、『君の相方は話題に事欠かないね』って。