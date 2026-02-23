オープン戦中日―ロッテ（２３日・北谷）「１番・二塁」で先発出場した中日の福永裕基内野手が頭部に死球を受けて、途中交代した。先発したロッテ・石川柊太投手が投じた初球だった。１４６キロ直球が、左側頭部に直撃。その場にしゃがみ込み、トレーナーや井上監督が駆けつけたが、自力でベンチに引き上げた。辻本が代走に送られて、途中交代した。石川柊はわずか１球で危険球退場。球場は騒然とし、スタンドからは怒号