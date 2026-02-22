22日（日）にセリエA女子の第26節が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはフィレンツェとアウェーで対戦した。 前節でクーネオに思わぬフルセット負けを喫し5位へと順位を落としたノヴァーラ。レギュラーシーズン最終戦で石川の古巣である8位のフィレンツェとの対決で、石川はスターティングメンバーとして起用される。 第1セット、最初の得点を石川がスパイクで奪い、