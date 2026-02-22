22日（日）にセリエA女子の第26節が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはフィレンツェとアウェーで対戦した。

前節でクーネオに思わぬフルセット負けを喫し5位へと順位を落としたノヴァーラ。レギュラーシーズン最終戦で石川の古巣である8位のフィレンツェとの対決で、石川はスターティングメンバーとして起用される。

第1セット、最初の得点を石川がスパイクで奪い、チームに勢いをもたらす。終盤まで互いに譲らぬ攻防が続くが、23-23からブリット・ヘルボッツとタチアナ・トロクが連続で決め切り、ノヴァーラがセットを先取した。

第2セットは石川がベンチスタート。フィレンツェはミスが目立つ立ち上がりとなり、ノヴァーラが4連続得点で主導権を握る。中盤以降は一進一退の展開となったが、攻撃力で上回ったノヴァーラが25-22で連取した。

第3セットはノヴァーラのスパイクミスが重なり、後のないフィレンツェが猛追。序盤からリードを許し、18-25で落とす。

勝負の第4セット、再び先発に戻った石川が要所で存在感を発揮。7-7の場面から託されたトスを2連続で決め、さらにブロックも成功させ、10-7と流れを引き寄せる。そのまま相手に主導権を渡さず、25-17で試合を締めくくった。

石川はスパイク10得点、ブロック1得点の計11得点をマーク。古巣相手に存在感を放った。

ストレート勝利を収めたノヴァーラ。4位だったキエリがペルージャに敗れたことで55ポイントで並び、勝ち数が多いノヴァーラが4位でフィニッシュすることとなった。プレーオフ1回戦はそのキエリとの対戦。ホームでの1stレグは3月2日（月）1時から行われる。

なお、敗れたフィレンツェは9位に順位を落としプレーオフ進出圏外へ。関菜々巳が所属するブスト・アルシーツィオが逆転で8位に順位を上げており、石川が所属するノヴァーラがブスト・アルシーツィオのプレーオフ進出をアシストした格好となった。

■試合結果



ノヴァーラ 3-1 フィレンツェ

第1セット 25-23

第2セット 25-22

第3セット 18-25

第4セット 25-17

