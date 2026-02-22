ジュビロ磐田は22日、ブラジル人MFブルーノ・ジョゼがアトレチコ・ゴイアニエンセ（ブラジル）へ完全移籍することを発表した。現在27歳のブルーノ・ジョゼは、右ウイングを主戦場とする攻撃的MFで、インテルナシオナルやクルゼイロなどブラジル国内の複数クラブでプレーした後、2024年1月に磐田に加入。2024シーズンは公式戦23試合出場で1ゴールを記録したが、2025年1月からはグレミオ・ノヴォリゾンチーノに期限付き移籍をし