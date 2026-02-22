磐田MFブルーノ・ジョゼ、ブラジルへの完全移籍が決定「心から感謝しています」
ジュビロ磐田は22日、ブラジル人MFブルーノ・ジョゼがアトレチコ・ゴイアニエンセ（ブラジル）へ完全移籍することを発表した。
現在27歳のブルーノ・ジョゼは、右ウイングを主戦場とする攻撃的MFで、インテルナシオナルやクルゼイロなどブラジル国内の複数クラブでプレーした後、2024年1月に磐田に加入。2024シーズンは公式戦23試合出場で1ゴールを記録したが、2025年1月からはグレミオ・ノヴォリゾンチーノに期限付き移籍をしていた。
完全移籍が決定したブルーノ・ジョゼは磐田のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「ジュビロ磐田、そしてすべてのファンの皆さん、心から感謝しています。全力で戦ったすべての試合、勝利の瞬間、そして成長につながった挑戦の数々は、一生の宝物です。これからもたくさんの成功と、忘れられない瞬間が訪れますよう、応援しています。本当にありがとうございました」
