ダイエットにはどうしても「つらい瞬間」が訪れるものです。そしてそのストレスは、ダイエットを続けるうえで大きな障害になります。では、ダイエットを継続させるため、ストレスとどう向き合えばよいのでしょうか。『専門医が教える肝臓から脂肪を落とす7日間実践レシピ』（KADOKAWA）の著者であり、肥満解消や脂肪肝・糖尿病改善を専門とする「スマート外来」担当医の尾形哲が、ダイエット中からダイエット後まで気をつけたい