現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、冨安健洋と板倉滉が所属する４位のアヤックスが、小川航基と佐野航大を擁する３位のNECとホームで対戦。１−１のドローに終わった。佐野が先発、小川と冨安とベンチスタート、板倉がメンバー外となったこの大一番で、加入後２試合目の出場を果たしたのが冨安だ。39分に先制したアヤックスが、57分に追いつかれて、１−１という状況で65分からピッチに立ち、左SBに入った