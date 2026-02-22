ついに！冨安健洋が復帰戦以来20日ぶりの公式戦出場！日本人対決となった大一番で65分から左SBでプレー、デュエルで完勝
現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、冨安健洋と板倉滉が所属する４位のアヤックスが、小川航基と佐野航大を擁する３位のNECとホームで対戦。１−１のドローに終わった。
佐野が先発、小川と冨安とベンチスタート、板倉がメンバー外となったこの大一番で、加入後２試合目の出場を果たしたのが冨安だ。
39分に先制したアヤックスが、57分に追いつかれて、１−１という状況で65分からピッチに立ち、左SBに入った。
昨夏にアーセナルとの契約を解除して無所属となり、今冬にアヤックスに加入した冨安は、２月１日のエクセルシオール戦で81分から途中出場。484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。だが、その後は練習参加で約30分間プレーしたものの、公式戦の出場がなかった。
状態が心配されたなか、対峙した相手を完璧に抑え込み、抜群の安定感を披露。さすがのクオリティを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】キャプテンマークを巻いてプレーする冨安
