50戦無敗の元世界5階級制覇王者メイウェザー（米国）が20日、今夏に現役復帰することを表明した。今春に予定される元統一世界ヘビー級王者タイソン（同）とのエキシビションマッチ後に17年8月以来約9年ぶりとなるプロの公式戦に臨むという。24日に49歳になるレジェンドは「ボクシングでさらに記録を樹立する力はまだある。私の興行以上に観客を集め世界中の視聴者を獲得し、多くの収益を生み出せるものはない」などと声明を発