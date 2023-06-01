プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「とろとろカニ玉」 「簡単ジューシー！定番アスパラベーコン巻き」 「キャベツとニラのスープ」 の全3品。 みんなが大好きなカニ玉をメインに、野菜がいっぱい食べられるヘルシー中華献立。【主菜】とろとろカニ玉 カニ玉の具材に長芋のすりおろしを入れると、卵がかたくならずトロトロの仕上がりに！ご飯にかけても美味しい。 ©Eレシピ