【今日の献立】2026年2月22日(日)「とろとろカニ玉」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「とろとろカニ玉」 「簡単ジューシー！定番アスパラベーコン巻き」 「キャベツとニラのスープ」 の全3品。
みんなが大好きなカニ玉をメインに、野菜がいっぱい食べられるヘルシー中華献立。
【主菜】とろとろカニ玉
カニ玉の具材に長芋のすりおろしを入れると、卵がかたくならずトロトロの仕上がりに！ ご飯にかけても美味しい。
調理時間：30分
カロリー：451Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
長芋 6~8cm(150g)
カニ缶 1缶(55g)
カニ風味カマボコ 4本 キクラゲ 2~3g
水煮タケノコ 1/4本 白ネギ 1/4本 塩 少々
ゴマ油 大さじ3
＜甘酢あん＞
水 150ml
ショウガ汁 小さじ1
カニ缶の汁 1缶分
きび砂糖 大さじ1
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
片栗粉 大さじ1/2
カニ缶の汁は＜甘酢あん＞のダシとして加えます。
キクラゲは水でもどし、せん切りにする。水煮タケノコは細切りにする。白ネギはみじん切りにする。
2. ボウルに溶き卵、すりおろした長芋を入れ、泡立て器で馴染むようによく混ぜる。
3. (2)にカニ缶の具、カニ風味カマボコ、キクラゲ、水煮タケノコ、白ネギ、塩を加えて混ぜ合わせる。
4. フライパンにゴマ油を半量入れて強火にかけ、(3)の半量を流し入れる。手早く混ぜて半熟状になったら中火にし、形を整えて焼く。
5. 表面がかたまってきたらひっくり返し、フライ返しで半分に切り、器に盛る。同じ要領でもう1枚焼く。＜甘酢あん＞を上からかける。
あればグリンピースを散らしても良いですね。
【副菜】簡単ジューシー！定番アスパラベーコン巻き
アスパラをベーコンで巻いて焼いたら完成♪シンプルが一番おいしい。お弁当、おつまみに。
調理時間：20分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
コショウ 少々
サラダ油 小さじ1
グリーンアスパラの長さによって違うので、食べやすい大きさに切りましょう。
2. 広げたベーコンの手前に(1)を3〜4本ずつ並べ、手前から巻く。巻き終わりはつま楊枝で留める。4つ作る。
3. フライパンにサラダ油を入れ、中火にかける。(2)を入れて、ベーコンに焼き色がつくまで、転がしながら焼き、仕上げにコショウを振り、器に盛る。
【スープ・汁】キャベツとニラのスープ
市販の白だしをベースに、仕上げに牛乳を加え、中華風の白濁スープに仕上げました。仕上げのすりゴマが良い香り。
調理時間：15分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニラ 1/4束
白だし (市販品)大さじ2
水 300ml
牛乳 100ml
コショウ 少々
ゴマ油 小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1
2. (1)に牛乳とニラを加え、沸騰する前に火を止め、コショウ、ゴマ油を加えて混ぜる。器に注ぎ、すり白ゴマを振る。
