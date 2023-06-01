プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「とろとろカニ玉」 「簡単ジューシー！定番アスパラベーコン巻き」 「キャベツとニラのスープ」 の全3品。
みんなが大好きなカニ玉をメインに、野菜がいっぱい食べられるヘルシー中華献立。

【主菜】とろとろカニ玉
カニ玉の具材に長芋のすりおろしを入れると、卵がかたくならずトロトロの仕上がりに！　ご飯にかけても美味しい。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：451Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

溶き卵  4個分
長芋  6~8cm(150g)
カニ缶  1缶(55g)
カニ風味カマボコ  4本 キクラゲ  2~3g
水煮タケノコ  1/4本 白ネギ  1/4本 塩  少々
ゴマ油  大さじ3
＜甘酢あん＞
  水  150ml
  ショウガ汁  小さじ1
  カニ缶の汁  1缶分
  きび砂糖  大さじ1
  酢  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  片栗粉  大さじ1/2

【下準備】

長芋は皮をむき、すりおろす。カニ缶は具と汁に分けておく。カニ風味カマボコはほぐす。

©Eレシピ


カニ缶の汁は＜甘酢あん＞のダシとして加えます。
キクラゲは水でもどし、せん切りにする。水煮タケノコは細切りにする。白ネギはみじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜甘酢あん＞の材料を鍋に入れる。混ぜながら弱火で熱し、トロミをつける。

©Eレシピ


2. ボウルに溶き卵、すりおろした長芋を入れ、泡立て器で馴染むようによく混ぜる。

©Eレシピ


3. (2)にカニ缶の具、カニ風味カマボコ、キクラゲ、水煮タケノコ、白ネギ、塩を加えて混ぜ合わせる。

©Eレシピ


4. フライパンにゴマ油を半量入れて強火にかけ、(3)の半量を流し入れる。手早く混ぜて半熟状になったら中火にし、形を整えて焼く。

©Eレシピ


5. 表面がかたまってきたらひっくり返し、フライ返しで半分に切り、器に盛る。同じ要領でもう1枚焼く。＜甘酢あん＞を上からかける。

©Eレシピ


あればグリンピースを散らしても良いですね。

【副菜】簡単ジューシー！定番アスパラベーコン巻き
アスパラをベーコンで巻いて焼いたら完成♪シンプルが一番おいしい。お弁当、おつまみに。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

グリーンアスパラ  3~4本 ベーコン  4枚
コショウ  少々
サラダ油  小さじ1

【下準備】

グリーンアスパラは根元のかたい部分1〜2cmを切り落とし、長さを3〜4等分に切る。

©Eレシピ


グリーンアスパラの長さによって違うので、食べやすい大きさに切りましょう。

【作り方】

1. 分量外の塩少々を入れた熱湯でグリーンアスパラをゆで、ザルに上げて水気をきり、粗熱を取る。

©Eレシピ


2. 広げたベーコンの手前に(1)を3〜4本ずつ並べ、手前から巻く。巻き終わりはつま楊枝で留める。4つ作る。

©Eレシピ


3. フライパンにサラダ油を入れ、中火にかける。(2)を入れて、ベーコンに焼き色がつくまで、転がしながら焼き、仕上げにコショウを振り、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】キャベツとニラのスープ
市販の白だしをベースに、仕上げに牛乳を加え、中華風の白濁スープに仕上げました。仕上げのすりゴマが良い香り。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

キャベツ  2枚(100g)
ニラ  1/4束
白だし  (市販品)大さじ2
水  300ml
牛乳  100ml
コショウ  少々
ゴマ油  小さじ1
すり白ゴマ  小さじ1

【下準備】

キャベツは3cm角に切る。ニラは長さ3cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋に白だしと水を入れて強火にかけ、沸騰したらキャベツを加える。中火にしてキャベツが柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. (1)に牛乳とニラを加え、沸騰する前に火を止め、コショウ、ゴマ油を加えて混ぜる。器に注ぎ、すり白ゴマを振る。

©Eレシピ