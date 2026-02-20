2月の春節は中国の民族大移動のイベントです。しかし日中関係がギクシャクする中で、今年の春節時の訪日客数は大幅減が予想されています。中国政府による自国民の日本への渡航自粛要請から3ヵ月経過していますが、実際の影響はどうなのでしょうか？関西国際空港となんば駅を結ぶ南海電鉄の空港線の状況から探ります。○中国人の日本への渡航自粛は春節時も継続2月の中国の春節は一大イベントであり、帰省や旅行で中国の民族大移動