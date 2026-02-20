LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」の2026年ラインナップ第1弾として、14インチの軽量コンパクトボディに、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載した「LG gram」（14Z95U）を2026年2月下旬より順次発売します。カラーはオブシディアンブラックとエッセンスシルバーの2色。 記事のポイント ノートPCを毎日持ち運ぶ人にオススメな薄型軽量設計の14型モバイルがLG gramから登場。AI時代