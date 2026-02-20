衆議院議員選挙に出馬した前職の辞職に伴う上山市区の山形県議会議員補欠選挙は20日午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、新人で前の上山市議会議員、小松正和さんが無投票で初当選しました。小松正和氏「まずはこの議席を守れたこと感謝しかない。皆さんの声をしっかりひとつひとつ丁寧に聞いて上山、山形のために働かなければいけない思い」小松さんは55歳で、一級建築士事務所で代表取締役を務める一方、2023年の上山市議選