県農業賞の表彰式が大分市で行われ、新たな技術の導入や先進的な経営が評価された団体や個人に賞状が贈られました。 【写真を見る】大分県農業賞の表彰式先進的な経営を評価、6団体と個人7人が受賞 この表彰は、地域農業の振興を目的に県などが行っていて今年で57回目です。県庁で20日表彰式が行われ、4つの部門で最優秀賞や特別賞などを受賞した6団体と個人7人に賞状が贈られました。 このあと受賞者を代表し、先進的法人経