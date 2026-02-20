柏レイソルは20日、中央大DF常藤奏(3年=興國高)が2027年から加入することが内定したと発表した。新シーズンに4年生となる常藤は数多くのJクラブから関心が寄せられていた大学屈指のDF。今季の注目銘柄として卒業後の所属先に大きな注目が集まっていたなか、シーズン開幕前に進路を決断した。常藤は24年、25年に全日本大学選抜に選出された実績を持つ右利きのSB。守備での対人能力に加え、持ち前の推進力とFW経験も活かした攻撃