中央大DF常藤奏は柏に内定!! 大学屈指のSBが進路決断「どんな時でも愚直に謙虚に」
柏レイソルは20日、中央大DF常藤奏(3年=興國高)が2027年から加入することが内定したと発表した。新シーズンに4年生となる常藤は数多くのJクラブから関心が寄せられていた大学屈指のDF。今季の注目銘柄として卒業後の所属先に大きな注目が集まっていたなか、シーズン開幕前に進路を決断した。
常藤は24年、25年に全日本大学選抜に選出された実績を持つ右利きのSB。守備での対人能力に加え、持ち前の推進力とFW経験も活かした攻撃参加がストロングポイントで、昨年夏のイタリア遠征ではセリエAのフィオレンティーナからトレーニングマッチで得点を奪い、話題を集めていた。
常藤はクラブを通じて「この度、2027年より柏レイソルに加入することになりました。中央大学3年の常藤奏です。まずは、ここに至るまでにサポートしてくださった小中高大のスタッフの方々、大好きなサッカーを何不自由なく続けさせてくれた家族、どれだけどん底に落ちても雑草魂で一緒に立ち上がってきた仲間に感謝申し上げます。自分のサッカー人生は華やかなものではありませんでした。いつも崖っぷちでそんな時に支えてくださった方々がいたからこそ今の自分がいます。そんな方々のために、感謝の気持ちを忘れずどんな時でも愚直に謙虚に熱くプレーし続け、プロサッカー選手としてはもちろん人として更に成長し、世界へ羽ばたきたいと思います。そして、小さい頃からの目標であるプロサッカー選手のキャリアを柏レイソルという歴史のある素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思うと同時に、レイソルのユニフォームを纏うからには覚悟と責任を持って日々精進したいと思います。自分の全てをかけて身を粉にして柏のために闘います。ご声援のほどよろしくお願いいたします」とコメントしている。
●DF常藤奏
(つねとう・かなで)
■生年月日
2004年7月13日(21歳)
■身長/体重
183cm/78kg
■出身地
広島県
■経歴
福山西SC-福山ローザスセレソン-FCバイエルンツネイシ-興国高-中央大
常藤は24年、25年に全日本大学選抜に選出された実績を持つ右利きのSB。守備での対人能力に加え、持ち前の推進力とFW経験も活かした攻撃参加がストロングポイントで、昨年夏のイタリア遠征ではセリエAのフィオレンティーナからトレーニングマッチで得点を奪い、話題を集めていた。
●DF常藤奏
(つねとう・かなで)
■生年月日
2004年7月13日(21歳)
■身長/体重
183cm/78kg
■出身地
広島県
■経歴
福山西SC-福山ローザスセレソン-FCバイエルンツネイシ-興国高-中央大