Snow Manの公式Xにて、『Snow Man 1st POP-UP in TOKYO』をメンバーが訪れた日の様子を収めたレポート映像が公開された。 【動画】ポップアップ東京会場を訪れたSnow Man／【画像】会場での集合ショット ■Snow Manメンバーがポップアップ会場を訪問 投稿では、「Snow Man 1st POP-UP - Report」と題し、メンバーが会場を訪れた際の様子を紹介。六本木ヒルズアリーナ会場前のアリーナビジ