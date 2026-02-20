Snow Manの公式Xにて、『Snow Man 1st POP-UP in TOKYO』をメンバーが訪れた日の様子を収めたレポート映像が公開された。

【動画】ポップアップ東京会場を訪れたSnow Man／【画像】会場での集合ショット

■Snow Manメンバーがポップアップ会場を訪問

投稿では、「Snow Man 1st POP-UP - Report」と題し、メンバーが会場を訪れた際の様子を紹介。六本木ヒルズアリーナ会場前のアリーナビジョンも、2月22日まで見ることができると告知されている。

映像に登場したのは岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介の8人。

ホワイトを基調とした空間に合わせるように、メンバーは淡いグレーやホワイトを中心としたセットアップ姿を披露。ツイードやレース素材など、それぞれの個性を活かしながらも統一感のある装いを見せている。

「FIND YOUR OSHI」を体験したほか、壁一面に並んだ歴代ジャケット写真を眺め、大型スクリーンに映し出されたMVに見入るなど、思い思いに楽しむ姿が収められている。

ラウールと向井がハグを交わす場面や、佐久間と向井がお互いを撮影し合う姿も。自然体な笑顔がこぼれるひと幕となった。

ファンからは「みんなカッコイイ」「金髪ラウール美しい」「メンバーの雰囲気良くてホカホカする」「スタイルお化け集団」「ビジュ良すぎ」「衣装天才」といった声が寄せられている。

■ポップアップ会場での集合ショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/