ジャパンエクセレント投資法人 [東証Ｒ] が2月20日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益は前の期比2.3％減の43.5億円になり、26年6月期も前期比1.8％減の42.7億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3000円→3036円(前の期は3106円)に増額し、今期は3050円にする方針とした。 株探ニュース