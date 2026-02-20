レストランチェーンの「かっぱ寿司」は、2026年3月5日（木）から、平日限定で「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」を提供する。販売日程は5日(木)、6日(金)、9日(月)〜11日(水)。※文中価格は全て税込表記【商品画像】対象メニュー4種を全て見るかっぱ寿司は、創業の地・長野県で、「お客様に喜んでいただきたい」という想いを原点に、寿司の「おいしさ」と、寿司桶が水路を流れる独自のスタイルが特長のレストランチェーン。今回の