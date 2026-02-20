XG 日本最大規模の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL’26」（7月24日、25日、26日開催）の第1弾ラインナップが発表となり、7人組アーティストグループ・XGが25日に初出演することが決定した。フジロックフェスティバル（FUJI ROCK FESTIVAL）は、新潟県・苗場スキー場で開催される日本最大級の野外音楽フェス。過去にフォーブス ジャパンの「世界の最重要音楽フェスティバル」で3位に選出された、アジアを代表す