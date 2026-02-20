

XG

日本最大規模の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL’26」（7月24日、25日、26日開催）の第1弾ラインナップが発表となり、7人組アーティストグループ・XGが25日に初出演することが決定した。

フジロックフェスティバル（FUJI ROCK FESTIVAL）は、新潟県・苗場スキー場で開催される日本最大級の野外音楽フェス。過去にフォーブス ジャパンの「世界の最重要音楽フェスティバル」で3位に選出された、アジアを代表する国際的なロック・フェスとも言われている。

世界を舞台に活躍し続けるXGは、2025年にアメリカ最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」にSaharaステージヘッドライナーを日本人アーティストとして初めて務めるという快挙を成し遂げた。また、アメリカ、オーストラリア、日本、中国、香港、シンガポール、マレーシア、UAEなど多くの大型音楽フェスにも多数出演し、圧倒的なパフォーマンス力で国内外を魅了し、国境を越えてグローバルな存在感を示してきた。

そして、2026年1月には1st Full Album『THE CORE - 核』をリリース。アルバムは、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で自身初のTop100入りを果たし、Billboard Japan「Hot Albums」、「Download Albums 」で1位、また、世界でヒットしている日本の楽曲をランキング化した“Global Japan Songs Excl. Japan”でも、アルバムリード曲「HYPNOTIZE」が2週連続で首位、9の国と地域で首位、さらに、Spotifyのバイラルチャート「VIRAL TOP50」では、33の国と地域でランクインするなど、グローバルチャートを席巻している。

同作を引っ提げた待望のセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」が開幕しており、現在まで6公演で約8万人のファンを熱狂させている。

ワールドツアーや海外フェスを通して世界を席巻してきたXGが、日本が誇る世界的音楽フェスFUJI ROCKの初舞台でどんなパフォーマンスを見せるのか。