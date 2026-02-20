都内の大手企業で働くAさん（38歳）はハイブランドで身を固め、『奇跡のアラフォー』とチヤホヤされる若さが自慢だ。仕事も順調だが男性との出会いが少ないことが悩みだったAさんは、「私ならハイスペ男性と出会えるはず」と考え、意を決して結婚相談所に登録した。 【画像】結婚の決め手とは しかしいざ蓋を開けてみると、申し込みが来るのは50代以上の年上ばかりで、自分からの申し込みは一切成立しない。この状況にAさ