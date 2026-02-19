待望の新型「エルグランド」、今夏発売を予定しているだけにユーザーの期待も大2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」において、ついに発表された日産の新型「エルグランド」。現行型からおよそ16年ぶりのフルモデルチェンジを実施し、2026年の夏に発売予定となっています。そんな新型エルグランドについて、最新情報やユーザーから寄せられている問い合わせの状況を首都圏の日産ディーラーに取材して聞いてみ