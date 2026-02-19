2月18日、第221回特別国会が召集された。衆院選で大勝した自民党から多くの1年生議員が初登院するいっぽう、公明党と立憲民主党の一部が合流して結成した「中道改革連合」の議員たちが結党後に、初めて国会に集う日となった。しかし、そこにはいつもとは違う緊張感が漂っていた。 〈画像多数〉国会をバックにパシャリ、元グラドルの森下千里氏、筆談ホステスでお馴染みの斉藤里恵氏、中道議員も 新人議員たちは失言を警戒 午前8