＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇18日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞畑岡奈紗はホステスプロとして出場した開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」、一週明けての欧州女子ツアー「PIFサウジ女子インターナショナル」に出場し、今大会を迎える。【写真】デカすぎる？ 山下美夢有がバイクに乗ったら…暑いサウジアラビアから、湿度が高くさらに体感温度が上がるタイ