【ホンダLPGAタイランド 事前情報】18日●サイアムCC オールドC(タイ)●6649ヤード・パー72
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡© »³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡Ä
½ë¤¤¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤µ¤é¤ËÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¤Ø¡£¹ó½ë¤ÎÏ¢Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àè½µ14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤ÎÁáÄ«ÊØ¤Ç¥¿¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£·îÍËÆü¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤ò³«»Ï¡£¡Ö¼¾µ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï5ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤ë¡£¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥¹¥³¥¢¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë28¥¢¥ó¥À¡¼¡£²áµî¤Ë¤â20¥¢¥ó¥À¡¼Ä¶¤¨¤Î¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤À¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡Ö3½µ´Ö¤Ç¡Ê¥³¡¼¥¹¤ò¡ËÊÄ¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£¤Þ¤ÇÍè¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¹Å¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¶¤áÊý¤À¤±´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÀºÅÙ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë4Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Íè½µ¤Î¡ÖHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÂçÀÚ¤Ê¡Ö¿ÆÍ§¡×¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡£¥×¥íÅ¾¸þÅö½é¡¢¡Ö»ä¤ÎºÇ½é¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÈª²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤Îµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤âË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢À²¤ìÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£²á¹ó¤ÊÏ¢Àï¤ò¹¶¤áÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤ÄÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
