【モデルプレス＝2026/02/19】女優の加藤あいと杏花が出演するNTTドコモの新CM「ドコモU22割」が、2026年2月20日より順次放送開始される。【写真】3児の母・43歳女優、20年越しに出演の懐かしCM◆加藤あい＆杏花、ドコモCM出演本作は、2000年代初頭に放送された「新キャラ登場」篇のリバイバル。22歳以下の子どもを持つ30〜50代の“親世代”をターゲットに、懐かしい世界観で「家族にオトク」の魅力を放送。CMでは、加藤がマイクを