元カリスマキャバ嬢で実業家の愛沢えみり（37）が、約120万円かけて豊胸したことを報告した。【映像】120万円かけた整形施術後の姿愛沢は2024年3月に、第1子となる長女が誕生したことを発表。6月には未婚でシングルマザーであることを明かしていた。翌年8月には、第2子となる長男を出産したことを報告している。SNSでは美容整形についてたびたび発信しており、「鼻修正から1カ月経過。鼻先丸くなってうれしい」とつづった鼻