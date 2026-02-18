元カリスマキャバ嬢で実業家の愛沢えみり（37）が、約120万円かけて豊胸したことを報告した。

【映像】120万円かけた整形施術後の姿

愛沢は2024年3月に、第1子となる長女が誕生したことを発表。6月には未婚でシングルマザーであることを明かしていた。翌年8月には、第2子となる長男を出産したことを報告している。

SNSでは美容整形についてたびたび発信しており、「鼻修正から1カ月経過。鼻先丸くなってうれしい」とつづった鼻の比較写真や、21歳で初めて整形をした際のビフォーアフターなどを公開してきた。

■「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい…」

2月17日に更新したInstagramでは、約120万円をかけ、豊胸したことを報告。「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい お洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい... 悩んだ末、豊胸をしました。傷口は胸下にありますがほとんど目立たないです。ダウンタイムや痛みは2日間ぐらい。1カ月着圧バンドを着けて過ごすことが大変なぐらいで あとは特にストレスもなかったです。お洋服を着た時のごつごつ感もだいぶ改善して 少しふっくら、丸みがでたのでやってよかったです」とつづり、ピンクのドレス姿を披露した。

この投稿にファンからは、「すごく自然ですね」「綺麗すぎて羨ましい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）