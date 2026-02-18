【第十三服前編】 2月18日 公開 □第十三服「魔女と邂逅」前編を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは2月18日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十三服「魔女と邂逅」前編をHERO’S Webにて公開した。 今回は、煙草の吸えないバイト先で限界を迎えるシエン。なんとか笑顔をつくろうとするが、中々うまくいかない彼女を救ったのは……。 HERO’S Web「魔女とくゅ