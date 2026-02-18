誰もがうらやむ好条件で転職したのに、数カ月で心身の状態が悪くなり離職するケースがある。なぜなのか。心理学者の舟木彩乃氏は「好条件での転職は、条件の良さ自体が『リスク』になる危険性がある。転職に失敗しないために3つのポイントをチェックしたほうがよい」という――。写真＝iStock.com／Yuto photographer※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuto photographer■好条件で転職したが早々に離職した事例カウンセリ