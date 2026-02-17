女子バスケットボールのENEOSサンフラワーズは、2月15日に横浜武道館（神奈川県横浜市）で行われた「大樹生命Wリーグ ユナイテッドカップ2025-26」ファイナルステージ決勝でデンソーアイリスを69対62で下し、ユナイテッドカップ初優勝を果たした。先に開催された「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」に続いての優勝となった。ENEOSサンフラワーズ○ベストファイブに3選手が選出、MVPは宮崎早織選手決勝戦では、前半