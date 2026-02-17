ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】男子団体追い抜き７位決定戦、佐々木翔夢（明大）、山田和哉、蟻戸一永（ともにウェルネット）で臨んだ日本は３分４７秒３９で８位に終わった。ドイツに２秒１４差で敗れた。２大会ぶりに出場した日本は１５日の１回戦では８チーム中、最下位で上位４チームによる準決勝に進めなかった。順位決