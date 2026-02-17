プロ野球広島東洋カープの選手羽月隆太郎被告（25）が医薬品医療機器法違反の罪で起訴されたことを受け、広島の鈴木清明球団本部長が17日、春季キャンプ地の沖縄県沖縄市で取材に応じ、今後の処分などについて「起訴されたという事実に基づいて粛々と進めていく」などと語った。羽月被告は「ゾンビたばこ」などと呼ばれる、指定薬物エトミデートを使用したとされる。プロ野球の榊原定征コミッショナーは「起訴された事実を大