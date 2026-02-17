17LIVEは、イベント『-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映！オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント』を2月17日より開催した。 今回のイベントは、日本初のツインドームを備え、アーティストとのコラボ作品や、アロマの香りに癒されるヒーリングプラネタリウムなどを上映している「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」で行われ