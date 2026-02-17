17LIVEは、イベント『-Vライバー限定- コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上映！オリジナルプラネタリウムのナレーション&ムービー出演権争奪イベント』を2月17日より開催した。

今回のイベントは、日本初のツインドームを備え、アーティストとのコラボ作品や、アロマの香りに癒されるヒーリングプラネタリウムなどを上映している「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」で行われるもの。「17LIVE」で活動中のVライバーであれば参加でき、第1弾と3月1日から開催される第2弾に分かれて開催される。

イベント内で開催される「オープニングムービー出演争奪戦」ランキングにおいて上位入賞した8名は、7月10日に同館で上映予定のオリジナルプラネタリウムオープニングムービーやナレーションでの出演権を獲得できる。

さらに条件をクリアしたライバーには「オーディション出演権」が贈られ、オーディションより1名はオープニングムービーの出演権を贈呈される。入賞した9名のイチナナVライバーには、オリジナルタロットカード掲載権、上位3名にはオリジナルピンズへの掲載権も贈られる。

