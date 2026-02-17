駐車場に並ぶ輸送トラック国土交通省は17日、長距離トラックの運転手が目的地への途中で荷物を別の運転手にバトンタッチする「中継輸送」の拠点整備を支援する方針を固めた。事業者による整備計画の認定制度を年内にも創設。税制優遇や関連経費の補助を受けられるようにする。2024年4月からの残業規制強化に伴う人手不足に加え、高齢化も目立つ運転手の負担を軽減し、担い手確保につなげる。18日召集の特別国会に、制度創設に