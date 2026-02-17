ミラノ五輪不在が日本で大きな話題に、“メガネ先輩”を通して見る韓国カーリング界の変化スポーツソウル日本版

スター不在が逆に注目を呼ぶ 韓国女子カーリングの「不在」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カーリング韓国女子代表は、4勝2敗でスイス、アメリカと並ぶ2位タイだ
  • 韓国代表の象徴的存在として知られる「メガネ先輩」ことキム・ウンジョン
  • 世代交代の流れの中で、代表の座が入れ替わったという
記事を読む

関連の最新ニュース

ミラノ・コルティナ五輪

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
  2. 2. 16歳少女に暴行 11万円奪ったか
  3. 3. りくりゅう「結婚して」に指摘
  4. 4. ルフィG幹部 人気芸人と強盗か
  5. 5. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  6. 6. 「反省してま〜す」国母の現在
  7. 7. 愛知・東三河の県立高校ではしか集団感染か　同校から男子生徒５人の感染を確認
  8. 8. 木原龍一の号泣「珍しくない」
  9. 9. M・ジャクソン 破滅に至った背景
  10. 10. りくりゅう付き合っている? 議論
  1. 11. 四肢完全麻痺 KONTAの投稿に歓喜
  2. 12. JAL、「手荷物当日配送サービス」の個人情報漏洩なし　サービス再開へ
  3. 13. りくりゅう結婚してる? 禁断一言
  4. 14. 【スピードスケート】女子団体追い抜き日本は3位決定戦へ　準決勝でオランダに0.11秒差の惜敗
  5. 15. 辻希美 大規模リフォームに賛否
  6. 16. りくりゅうペア 母同士も仲良し
  7. 17. りくりゅう 羽生結弦以来の快挙
  8. 18. 「Pixel 9a」価格を徹底比較
  9. 19. バス運転手喫煙 乗客が体調不良
  10. 20. 就寝中の女児に体押しつけ撮影か
  1. 1. 16歳少女に暴行 11万円奪ったか
  2. 2. りくりゅう「結婚して」に指摘
  3. 3. ルフィG幹部 人気芸人と強盗か
  4. 4. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  5. 5. 愛知・東三河の県立高校ではしか集団感染か　同校から男子生徒５人の感染を確認
  6. 6. りくりゅうペア 母同士も仲良し
  7. 7. 就寝中の女児に体押しつけ撮影か
  8. 8. バス運転手喫煙 乗客が体調不良
  9. 9. 18日 広範囲で気圧変化の影響大
  10. 10. バイクで女性を120m引きずったか
  1. 11. 男子高校生がはしかに感染 愛知
  2. 12. それはさておき動物。忙しいことは一旦忘れて、アライグマをただただ見る番組？ 東急不動産が都市に届ける「やさしい環境」
  3. 13. 雪に埋まった叔父発見 死亡確認
  4. 14. 女性宅侵入 脅迫し性的暴行か
  5. 15. 娘にわいせつ行為? 教師が共謀か
  6. 16. 鶴見で火災 80代男性を病院搬送
  7. 17. 敵対Gの父母襲撃か 少年11人逮捕
  8. 18. 住宅爆発で死傷 兆候も対応せず
  9. 19. 他人を「放置」することの重要性
  10. 20. 佳子さまうつむく 裸の男に騒然
  1. 1. 「痩せる薬」誤使用で命の危機
  2. 2. 中道・立憲・公明の合流は見送り
  3. 3. 高3で発声障害発症「死にたい」
  4. 4. 回転寿司で迷惑行為 父が大反省
  5. 5. 玉木氏の「論破」にネット共感
  6. 6. 戸塚ヨット設立者「体罰は善」
  7. 7. R18味のポテチ 悲しい結末迎える
  8. 8. 愛子さまの推し? 旧ジャニの名前
  9. 9. プロデュースした店一方的にクビ
  10. 10. 逆ギレ? 伊東市長の対応に疑問視
  1. 11. 田久保前市長 再選の可能性?
  2. 12. みずほ銀行が高市首相に怒る事態
  3. 13. 「中道」惨敗速報でお通夜ムード
  4. 14. 出戻り息子の「親孝行」父が戦慄
  5. 15. 公明出身の石井氏を衆院副議長に　中道が泉氏から方針転換
  6. 16. 文字起こし機、議場持ち込み可に　衆院、当選の聴覚障害議員に配慮
  7. 17. りくりゅう金 高市首相が祝意
  8. 18. 中道の衆議院副議長の人事難航、打診受けた泉健太氏「なぜ俺に回ってくるのか」と不満あらわ
  9. 19. 自民選対委員長に西村康稔元経済産業相を起用へ、衆院憲法審査会長に古屋圭司選対委員長で調整
  10. 20. "福島第1原発どん底までいった"
  1. 1. M・ジャクソン 破滅に至った背景
  2. 2. 米著名サーファー、自宅で死亡
  3. 3. 日韓の子育て文化の決定的違い
  4. 4. 韓国でシャインマスカット暴落
  5. 5. イランと米国の核協議が終了
  6. 6. 英国の飛行機内で乱闘 緊急着陸
  7. 7. 中国の古典を暗唱して入場無料になった男性、実は日本人と分かり周囲は驚き―中国メディア
  8. 8. 4歳で即位 ルイ14世の生活と晩年
  9. 9. メーガン妃 子どもの顔出し解禁?
  10. 10. ジェシー・ジャクソン師死去 米
  1. 11. 眠っているライオンに触れたか
  2. 12. 韓国カー娘 なぜ代表に不在?
  3. 13. ワイスピ新作 2028年に米国公開
  4. 14. アイスホッケー場で5人銃撃死傷
  5. 15. 「中日関係が良くなくても、人命救助に国境はない」―在日中国人団体が交流会開催、日本で人命救助の楊波氏も出席
  6. 16. J・ステイサム 本人演じる映画
  7. 17. 韓国前大統領の「獄中旧正月」
  8. 18. 中国の春節の前 予約が爆増か
  9. 19. バングラ新首相 ラーマン氏就任
  10. 20. ポケカが25億円超に ギネス更新
  1. 1. 嫌いな外食チェーン店ランキング
  2. 2. 新NISAに預金の大半全振り→後悔
  3. 3. ロッテリア全店閉店 決定的理由
  4. 4. 「何を言うとるんや！」稲盛和夫がブチギレた孫正義の「手のひら返し」ガチンコ対決がバチバチ過ぎてシビれる
  5. 5. 自転車の歩道走行 罰金や例外
  6. 6. 「三洋堂横浜店」が27日に閉店へ
  7. 7. 白金のタワマン 廃墟リスク高い?
  8. 8. クスリのアオキ 買収防衛策可決
  9. 9. 貯金900万円 老後に余裕あるのか
  10. 10. ジャングリア数カ月で倒産危機か
  1. 11. トモハッピー氏「遊楽舎」に謝罪
  2. 12. 米ワーナー 買収条件を再交渉へ
  3. 13. 根強い円高圧力 ドル円一時152円
  4. 14. 「指定席を占領」JR東海の見解は
  5. 15. 中古戸建ての「発火リスク」解説
  6. 16. 日経225先物：17日22時＝110円高、5万6720円
  7. 17. 損? おすすめしないクレカ5選
  8. 18. 移動式オービスの恐るべき性能
  9. 19. セブンのおにぎり200円に…悲鳴
  10. 20. 死待つだけ? 高額療養費巡る懸念
  1. 1. 「Pixel 9a」価格を徹底比較
  2. 2. Googleがスマートフォン「Pixel 9a」を4月16日発売へ 価格は7万9900円から
  3. 3. auから「Pixel 9a」、16日発売　購入補助適用で実質1200円～
  4. 4. 写真で見る「Nothing Phone (3a)」
  5. 5. ドコモから「Pixel 9a」、16日発売
  6. 6. TENGA「自社からデータが漏洩」
  7. 7. PayPayカード、取引履歴に“支払い手段”アイコンが追加――Apple PayやGoogle Pay、タッチ決済などが確認できる
  8. 8. 「無限スクロール」廃止へEU動く
  9. 9. ワンアクションで全ての収納を一望できる、新世代ミニマルウォレット「VieWalletビュレットver.2.0」
  10. 10. Apple 3月4日に特別イベント開催
  1. 11. セガ 65周年記念ウォッチを発売
  2. 12. 超軽量1kgボディに最大16,000Pa吸引力。日常の掃除が楽になる3in1コードレス掃除機「Lydsto H3」
  3. 13. X（旧Twitter）で障害か、2月16日夜
  4. 14. Switch有機ELモデル 旧型と比較
  5. 15. 東京アプリ ポイント交換の方法
  6. 16. AIにプログラミング 便利な機能
  7. 17. 魚を殴る タコのトリビア8選
  8. 18. どれがお好み？Xi対応全部入りドコモスマートフォン「ARROWS X LTE F-05D」の3つのホームアプリを比較【レビュー】
  9. 19. ラリー・ペイジがAlphabetのCEOを辞任。後任はGoogleのサンダー・ピチャイが兼任
  10. 20. 飲み会ルールも、ニューノーマル化！シーザスターズ、「飲み方トレンド予測2021」を作成
  1. 1. 木原龍一の号泣「珍しくない」
  2. 2. りくりゅう付き合っている? 議論
  3. 3. りくりゅう結婚してる? 禁断一言
  4. 4. 【スピードスケート】女子団体追い抜き日本は3位決定戦へ　準決勝でオランダに0.11秒差の惜敗
  5. 5. りくりゅう 羽生結弦以来の快挙
  6. 6. 選手村の信じられない性の実態
  7. 7. マリニン 幸せな記憶さえ汚れる
  8. 8. 金逃し雪山へ 怒りの感情が爆発
  9. 9. 木原龍一の元ペア「無言」で祝福
  10. 10. 高橋成美 木原を選んだ真の理由
  1. 11. 19位の渡部暁斗 正直悔しかった
  2. 12. 女子ジャンプで失格 残酷な理由
  3. 13. 木原龍一を隠し撮り 労い殺到
  4. 14. 弟が気づいていた平野歩夢の異変
  5. 15. 選手「クソが」大ジャンプが幻
  6. 16. りくりゅう大逆転 金メダル獲得
  7. 17. 外国選手が「日の丸振ってる!」
  8. 18. りくりゅう「世界一の武器」絶賛
  9. 19. 高梨沙羅の化粧が変えた固定観念
  10. 20. スピードスケート男子 日本8位
  1. 1. 「反省してま〜す」国母の現在
  2. 2. 四肢完全麻痺 KONTAの投稿に歓喜
  3. 3. 辻希美 大規模リフォームに賛否
  4. 4. 牛丼の「紅生姜大盛り」論争勃発
  5. 5. 大島優子 本名をさらりと明かす
  6. 6. 声優・池田勝さん死去 83歳
  7. 7. 「宣伝する」YouTuberが無銭飲食
  8. 8. 津田の新幹線での疑問 共感続々
  9. 9. 樽美酒研二 体の異変に心配の声
  10. 10. 前田敦子「母の下着姿」議論勃発
  1. 11. 令ロ・高比良くるまに新恋人か
  2. 12. リブート4話「細かすぎる違い」
  3. 13. れいわ共同代表続投 批判に反発
  4. 14. バンキシャ「偏向」指摘に大慌て
  5. 15. 黒澤ルビィ役 降幡愛が卒業発表
  6. 16. INI許豊凡、初オリジナル楽曲「Like Water」を公開！映像＆サムネイル制作に関わる
  7. 17. フルートは? Cocomiに厳しい声
  8. 18. コンビニ メーカー試作品を配布
  9. 19. ダイアン津田の合格祝いが凄い
  10. 20. 王林「青森県知事になりたい」
  1. 1. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
  2. 2. おばさんは嫌 散髪し別人級変貌
  3. 3. セザンヌ26年春コスメをレビュー
  4. 4. 風呂場で「突然死」防ぐ判断材料
  5. 5. TDS25周年 注目のメニュー紹介
  6. 6. ベテランパートが突然退職の原因
  7. 7. 生保レディ妻外周り 裏の顔とは
  8. 8. 運動やりすぎダイエットの誤算
  9. 9. 「ハチワレだらけくじ」が登場
  10. 10. 今年絶対見るべき韓国ドラマ10選
  1. 11. 医療従事者も賛否両論 無痛分娩
  2. 12. 中年以降の女性 生物学的にムダ?
  3. 13. 40・50代が注目の「大人ウルフ」
  4. 14. 「高っ！ 長期休み中の講習代ってこんなにするの!?」中受するにはいくらかかるの？ 親の年収との関係は
  5. 15. 【LILY BROWN】早くも秋の最新コレクションが解禁♡先行予約もスタート
  6. 16. 地上150mにスタバ 新店舗が誕生
  7. 17. 不妊治療の末に出産 女性の苦悩
  8. 18. ミニストップが人気商品50％増量
  9. 19. 泣ける?いい人すぎるよ展2026
  10. 20. media luxe新色ファンデーション♡大人の黄ぐすみ対策ピンク登場