アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「鍋焼きカツ煮定食」「鍋焼き風カツ丼」を2026年2月13日(金)より期間限定で販売を開始する。■あつあつ、ぐつぐつ。鉄鍋で楽しむ鍋焼きカツ暦の上では春を迎えたが、なお冷え込みが続くこの時期。かつやが期間限定で販売するのは、熱々の鉄鍋で提供する「鍋焼きカツ煮定食」だ。