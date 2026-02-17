隊列を組んで航行する米空母エイブラハム・リンカーンの空母打撃群＝6日、アラビア海/Petty Officer 1st Class Jesse Mo/US Navy（CNN）米軍は、スイス・ジュネーブで予定されているイランとの協議を前に、中東地域で空軍と海軍の戦力増強を続けている。複数の情報筋がCNNに明らかにした。核開発計画を巡る協議が決裂した場合に備え、イラン国内を攻撃するための選択肢を確保するとともに、イラン政府に圧力を与える狙いがあるとい