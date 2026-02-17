【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルボーイズグループINIの尾崎匠海＆藤牧京介のオリジナル楽曲「FLY HIGH」が2月17日0時より各種音楽配信サービスおよびTik Tokにて配信開始となった。 ■「新しいスタートへ、可能性は無限大。軽い気持ちで気の向くままに進んでほしいというメッセージを込めました」（藤牧京介） 「FLY HIGH」は、ライブでも一緒に楽しめる新しいスタ