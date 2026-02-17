INI尾崎匠海＆藤牧京介、新しいスタートへの応援ソング「FLY HIGH」デジタル配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルボーイズグループINIの尾崎匠海＆藤牧京介のオリジナル楽曲「FLY HIGH」が2月17日0時より各種音楽配信サービスおよびTik Tokにて配信開始となった。

■「新しいスタートへ、可能性は無限大。軽い気持ちで気の向くままに進んでほしいというメッセージを込めました」（藤牧京介）

「FLY HIGH」は、ライブでも一緒に楽しめる新しいスタートへの応援ソングで、今作もメンバー自身が作詞を手掛けている。本楽曲に対して尾崎は「制作にあたり、京介と『ライブでみんなと一緒に盛り上がれる曲を作りたいね！』から始まり、今回もふたりで作詞をさせていただきました。聴いてくれるみんなが頑張れる、背中を押してくれるようなそんな曲になっています！」、藤牧は「新しいスタートへ、可能性は無限大。軽い気持ちで気の向くままに進んでほしいというメッセージを込めました。LIVEで絶対盛り上がる曲なので一緒に楽しみたいです！」とコメント。

17日21時からは、配信を記念して尾崎・藤牧がリアルタイムボイスで参加するリスニングパーティーを実施する。

また、配信に先駆け、15日には『イナズマロック フェス2025』で披露した「プロポーズ」「NO MORE CRY(Original by D-51)」のパフォーマンス映像を公開。「声の相性良すぎ」「ハモリもユニゾンも聴き心地よすぎる」とSNS上で話題になっており、現地に行けなかった人からも「生で聴いてみたい」というコメントが寄せられた。

今後は、3月20日に沖縄県総合運動公園・多目的広場で開催される『HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night』への出演が決定。路上ライブや音楽フェスで経験を重ね、さまざまな形で“歌”と向き合うふたりの活動に注目だ。

■リリース情報

2026.02.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FLY HIGH」

