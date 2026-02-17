【モデルプレス＝2026/02/17】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が2月16日、自身のInstagramを更新。フリルのついたノースリーブ衣装姿を公開し、注目を集めている。【写真】35歳元テレ東アナ「変わらぬスタイル」ワキ見せノースリーブ姿◆鷲見玲奈、ノースリーブのフリルトップス姿披露鷲見は「TGCあいち・なごや、ありがとうございました！」と、15日に愛知・IGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや