鷲見玲奈、ノースリーブ姿で色白素肌際立つ「変わらぬスタイル」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が2月16日、自身のInstagramを更新。フリルのついたノースリーブ衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】35歳元テレ東アナ「変わらぬスタイル」ワキ見せノースリーブ姿
鷲見は「TGCあいち・なごや、ありがとうございました！」と、15日に愛知・IGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」への出演を報告し、写真を投稿。たっぷりとしたフリルが特徴的な色白の素肌が際立つノースリーブトップスを着こなし、MCを務めたタレントのウエンツ瑛士や、タレントでモデルの近藤千尋との2ショットを披露している。
この投稿に「MCお疲れ様でした」「可愛すぎる」「お肌が綺麗」「変わらぬスタイル」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳元テレ東アナ「変わらぬスタイル」ワキ見せノースリーブ姿
◆鷲見玲奈、ノースリーブのフリルトップス姿披露
鷲見は「TGCあいち・なごや、ありがとうございました！」と、15日に愛知・IGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」への出演を報告し、写真を投稿。たっぷりとしたフリルが特徴的な色白の素肌が際立つノースリーブトップスを着こなし、MCを務めたタレントのウエンツ瑛士や、タレントでモデルの近藤千尋との2ショットを披露している。
◆鷲見玲奈の投稿に反響
この投稿に「MCお疲れ様でした」「可愛すぎる」「お肌が綺麗」「変わらぬスタイル」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】