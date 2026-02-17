あきんどスシローは2月18日から、全国のスシローで北海道うまいもん祭を開催する。食べごたえ抜群のほたてをはじめ、北海道産のネタ3種を食べ比べできる一皿や、ラーメン、スイーツまで北海道尽くしのメニューを展開するという。スシロー「北海道うまいもん祭」○「北海道うまいもん祭」寿司メニュー目玉商品は「北海道産 まるごとほたて貝柱」。冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みと旨みを口いっぱいに味わえる一皿で