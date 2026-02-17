全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅「グランスタ」改札内グルメベスト5特集で、2位だった『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』を紹介します。抜群の舞台装置で食す“憧れの洋食”はほかにはない贅沢！ノスタルジックで少し贅沢な旅の時間。それを味わいながら食事を楽しめる舞台装置がここには揃っている。白いテーブルクロスとランプ。か